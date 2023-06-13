Kağıthane’de teras katı alev alev yandı: Vatandaşlar yangından son anda kurtuldu | Video
Kağıthane’de 4 katlı binanın terası alev alev yandı. Binadan kendilerini can havliyle dışarı atan iki kadın büyük korku yaşadı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken teras kullanılmaz hale geldi.
Alevlerin sardığı çatı katına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının hızla teras katını sardığını gören vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
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