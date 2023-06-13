Kağıthane’de teras katı alev alev yandı: Vatandaşlar yangından son anda kurtuldu | Video 13.06.2023 | 15:27 Kağıthane’de 4 katlı binanın terası alev alev yandı. Binadan kendilerini can havliyle dışarı atan iki kadın büyük korku yaşadı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken teras kullanılmaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, saat 13.00 sıralarında Çağlayan Ayazma Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın teras katında meydana geldi. Binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken, dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırada binada bulunanlar kendilerini can havliyle dışarı attı. Büyük korku yaşayan iki kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredeki vatandaşlar ise kadınları sakinleştirmeye çalıştı.Alevlerin sardığı çatı katına itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının hızla teras katını sardığını gören vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölü ve yaralı olmazken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.