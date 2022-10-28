Kağıthane'de trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi! O anlar kamerada | Video
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Kağıthane’de iki grup arasında trafikte yol verme yüzünden kavga çıktı. Küfürleşme sonucu kavgaya dönüşen olayı ayırmaya çalışan zabıta ekipleri tekme ve yumruk darp edildi.