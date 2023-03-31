Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video
Kağıthane’de annesiyle markete giren 9 aylık hamile kadının üstüne, girişte klima tamiri yapan 2 teknisyen düştü. Olayda teknisyenler, hamile kadın ile annesi hafif şekilde yaralandı. O anları İHA’ya anlatan hamile Merve Erdoğuş, “Sadece klima düşmedi, onunla beraber kapı ve tavanda çöktü. Hepsi gelseydi ölebilirdik” dedi.
"SADECE KLİMA DÜŞMEDİ, ONUNLA BERABER KAPI VE TAVANDA ÇÖKTÜ, ÖLEBİLİRDİK"
Yaşadığı o dehşet anlarını İHA'ya anlatan 9 aylık hamile kadın Merve Erdoğuş, "Biz annemle çocuklara bir şeyler almak için markete giriyorduk. Yukarıda da klimayı yapıyorlardı, pas falan da yere dökülmüştü. Merdivenin diğer tarafından geçerken üzerimize birden klima düştü. Çocuğun ve bir kadının ağzı ile kulağı patladı. Benim üzerime kapı, annemin üstüne ise teknisyenler düştü. Annem daha kötü durumdaydı. Sonra sağlık ekipleri geldi teknisyenleri götürdüler. İçeride de sorumlular ilgilendi ama bazıları da kendi keyfindeydi. Bu bence marketin sorumsuzluğu diyebiliriz ama daha da sıkı önlemler alınabilirdi. Daha önce böyle bir olay başıma gelmedi, ilk kez geldi. Ben hamileyim 9 aylık. Klima üstüme düştü bir şey olmadı ama bebek ve annesinde yaralanma oldu. Bu mübarek ayda Allah bizi korudu. Sadece klima düşmedi, onunla beraber kapı ve tavanda çöktü. Hepsi gelseydi ölebilirdik" dedi.
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