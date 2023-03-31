Video Yaşam Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video

Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video

31.03.2023 | 14:17

Kağıthane’de annesiyle markete giren 9 aylık hamile kadının üstüne, girişte klima tamiri yapan 2 teknisyen düştü. Olayda teknisyenler, hamile kadın ile annesi hafif şekilde yaralandı. O anları İHA’ya anlatan hamile Merve Erdoğuş, “Sadece klima düşmedi, onunla beraber kapı ve tavanda çöktü. Hepsi gelseydi ölebilirdik” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marketin girişinde bulunan klimayı tamir etmek için iki teknisyen tamire başladı. Tamirat devam ettiği sırada 2 teknisyen ellerindeki klima malzemeleriyle birlikte yaklaşık 2 metreden aşağı düştü. Teknisyenlero esnada markete girmek isteyen 9 aylık kadının ve annesinin üstüne düştü. Olay sonucunda hamile kadın ve annesi ile iki teknisyen hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları yaptıkları ilk müdahelenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"SADECE KLİMA DÜŞMEDİ, ONUNLA BERABER KAPI VE TAVANDA ÇÖKTÜ, ÖLEBİLİRDİK"
Yaşadığı o dehşet anlarını İHA'ya anlatan 9 aylık hamile kadın Merve Erdoğuş, "Biz annemle çocuklara bir şeyler almak için markete giriyorduk. Yukarıda da klimayı yapıyorlardı, pas falan da yere dökülmüştü. Merdivenin diğer tarafından geçerken üzerimize birden klima düştü. Çocuğun ve bir kadının ağzı ile kulağı patladı. Benim üzerime kapı, annemin üstüne ise teknisyenler düştü. Annem daha kötü durumdaydı. Sonra sağlık ekipleri geldi teknisyenleri götürdüler. İçeride de sorumlular ilgilendi ama bazıları da kendi keyfindeydi. Bu bence marketin sorumsuzluğu diyebiliriz ama daha da sıkı önlemler alınabilirdi. Daha önce böyle bir olay başıma gelmedi, ilk kez geldi. Ben hamileyim 9 aylık. Klima üstüme düştü bir şey olmadı ama bebek ve annesinde yaralanma oldu. Bu mübarek ayda Allah bizi korudu. Sadece klima düşmedi, onunla beraber kapı ve tavanda çöktü. Hepsi gelseydi ölebilirdik" dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyede | Video 01:07
Tartıştığı baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyede | Video 31.03.2023 | 14:33
Florya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03:57
Florya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 31.03.2023 | 13:42
Merter D-100’de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video 02:53
Merter D-100'de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video 31.03.2023 | 15:00
Bursa’da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 02:14
Bursa'da belediye otobüsü bariyerlere ok gibi saplandı: 1'i ağır, 5 yaralı | Video 31.03.2023 | 15:01
Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video 02:32
Van-Bahçesaray yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı | Video 31.03.2023 | 14:48
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video 00:50
5 kilogram zehirle suçüstü! Yakalanıp tutuklandı | Video 31.03.2023 | 14:36
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video 02:20
Kağıthane’de üstüne klima düşen 9 aylık hamile kadın: “Az kalsın ölüyorduk” | Video 31.03.2023 | 14:17
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı! O anlar kamerada | Video 02:35
Kızını taciz eden genci pompalı tüfekle yaraladı! O anlar kamerada | Video 31.03.2023 | 13:55
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:11
Alanya’da 3 depremzedenin öldüğü kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 14:07
Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video 01:04
Park halindeyken yanmaya başlayan araç hurdaya döndü | Video 31.03.2023 | 13:53
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 02:38
Zehirleyerek öldürdü, cesedini yakıp gömdü! 10 yıldır kayıp olan adamı eşinin öldürdüğü ortaya çıktı | Video 31.03.2023 | 13:27
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 03:14
Güngören’de hızını alamayan otomobil önce minibüse sonra demir korkuluklara çarptı | Video 31.03.2023 | 13:00
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı’nda alev alev böyle yandı | Video 02:51
Polisleri taşıyan otobüs Zigana Dağı'nda alev alev böyle yandı | Video 31.03.2023 | 12:00
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 05:12
Miras yüzünden kardeşleri tarafından darp edilen kadın o geceyi anlattı | Video 31.03.2023 | 12:03
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 04:22
Kar yağışının oluşturduğu kartpostallık manzaralar böyle görüntülendi | Video 31.03.2023 | 11:58
Antalya’da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 02:01
Antalya'da trafik kazası! Araca sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 31.03.2023 | 11:35
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 02:17
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni Sapanca Gölü’nden çıktı | Video 31.03.2023 | 11:31
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 04:28
Müge Anlı canlı yayında açıkladı! Tüm Türkiye’nin kanını donduran Palu ailesi davasında flaş tahliye kararı! | Video 31.03.2023 | 11:33
Ümraniye’de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 02:12
Ümraniye'de anne ve 3 yaşındaki oğlu evde ölü bulundu | Video 31.03.2023 | 11:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 05:29
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 31 Mart 2023 Cuma atv izle! | Video 31.03.2023 | 11:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA