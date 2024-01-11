Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı | Video
Kağıthane’de polis ekipleri iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 8,27 kilogram tütün ile karıştırılmış uyuşturucu madde, 28 gram Am-2201 maddesi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 2 balistik yelek, 405 gram marihuana, 35 gram line kokain ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, sirke, gaz yağı ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden E.Y. ve C.S. isimli şahıslar emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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