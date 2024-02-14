Video Yaşam Kağıthane’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı | Video
Kağıthane’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı | Video

Kağıthane’de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı | Video

14.02.2024 | 10:54

Kağıthane’de çaldıkları 1 milyon lira değerindeki motosikletle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapan 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de 2 şüphelinin uyuşturucu sattığı ve silah kaçakçılığı yaptığını belirlemesi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, şüphelilerin E.S.(18) ve C.Y.(17) olduğu tespit edildi. Öte yandan suçları çalıntı motosikletle gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Adreslerini belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 12 Şubat tarihinde Hamidiye Mahallesi'nde bulunan adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, 103 gram 21 parça tütün maddesi, 4.5 kilogram uyuşturucu katkılı sıvı madde, 2 hassas terazi, 3 ruhsatsız silah ile 4 şarjör ve 1 milyon lira değerinde Kadıköy'den çalınan motosiklet ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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