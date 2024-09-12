Kağıthane'de yol uygulaması yapan polis memuruna araç çarptı! O anlar kamerada | Video 12.09.2024 | 10:56 Kağıthane'de yol uygulaması yapan polis memuruna, seyir halindeki bir araç çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Kağıthane Merkez Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin sabit yol uygulaması yaptıkları sırada Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuruna bir araç çarptı. Yere düşen polis memurunun yardımına meslektaşları koştu. Yaralı polis memuru, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü G.D.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Sürücünün emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise kameraya yansıdı.