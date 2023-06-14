Kağıthane’de yol verme kavgası kamerada | Video
Kağıthane’de motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Yol kenarında birbirlerine saldıran sürücülerin kavgası, polis müdahalesiyle son buldu. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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