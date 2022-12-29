Kağıthane'de yolda yürürken düştü, üzerinden otomobil geçti | Video

KAĞITHANE'de yolda yürürken dengesini kaybederek yere düşen kişinin üzerinden otomobil geçti. Yaralıyı fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çeliktepe Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde 12 Kasım Cumartesi günü gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden Yaşar Şahin yolda yürürken dengesini kaybederek düştü. Bu sırada yoldan geçen otomobil, yerde yatan kişiyi fark etmeyerek üzerinden geçti. Yaralanan kişi çevredekilerin yardımıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Şahin'in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.'yi gözaltına aldı.Yere düşen yayanın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yayanın dengesini kaybederek yere düşmesi ve yerde birinin olduğunu fark etmeyen sürücünün otomobil ile üzerinden geçtiği görülüyor. Vatandaşlar yerde yatan kişinin yardımına koşuyor.