Kağıthane'de yolda yürürken düştü, üzerinden otomobil geçti | Video

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KAĞITHANE'de yolda yürürken dengesini kaybederek yere düşen kişinin üzerinden otomobil geçti. Yaralıyı fark etmeyen sürücü yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
HASTANEDEN ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDU
On gün sonra iyileşen Yaşar Şahin, polis merkezine giderek kendisine otomobil çarptığını söylemesi üzerine Çeliktepe Suç Araştırma Büro Amirliği görevlileri sokak üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Şahin'in üzerinden geçen aracın plakası tespit edildi. Plakadan sürücüye ulaşan ekipler Muzaffer E.'yi gözaltına aldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Yere düşen yayanın üzerinden geçen otomobil güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yayanın dengesini kaybederek yere düşmesi ve yerde birinin olduğunu fark etmeyen sürücünün otomobil ile üzerinden geçtiği görülüyor. Vatandaşlar yerde yatan kişinin yardımına koşuyor.