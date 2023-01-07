Video Yaşam Kağıthane'deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video
Kağıthane'deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

Kağıthane'deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video

07.01.2023 | 10:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 00:52
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 07.01.2023 | 11:52
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 02:21
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 07.01.2023 | 11:42
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 00:08
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 07.01.2023 | 11:31
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 02:16
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 11:06
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 00:45
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 07.01.2023 | 11:12
Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 00:31
Değnekçiler böyle yakalandı! Caddeyi otopark gibi kullanmışlar… 07.01.2023 | 11:12
Aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı | Video 01:55
Aşırı buzlanma ve sis nedeniyle çok sayıda araç birbirine girdi: 2 ölü, 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:06
3 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü | Video 01:40
3 ilin geçiş güzergahında yoğun sis: Görüş mesafesi 15 metreye kadar düştü | Video 07.01.2023 | 11:06
Kağıthane’deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:55
Kağıthane'deki silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.01.2023 | 10:42
Kadıköy’de taksi takla attı, 3’ü ağır 4 yaralı | Video 06:04
Kadıköy'de taksi takla attı, 3'ü ağır 4 yaralı | Video 07.01.2023 | 09:51
Mersin’de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 02:47
Mersin'de asayiş operasyonu: 25 gözaltı kararı | Video 07.01.2023 | 09:49
Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video 04:04
Van’da beklenen kar yağmadı: Kayak sezonu açılamadı | Video 07.01.2023 | 09:49
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video 01:29
Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında SON DAKİKA: Sinan Sardoğan gözaltına alındı! İşte o anlar... | Video 07.01.2023 | 10:28
Üsküdar’da üst geçitten yola uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı | Video 04:13
Üsküdar'da üst geçitten yola uçan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı | Video 07.01.2023 | 09:49
Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video 00:44
Motosikletli çamaşır hırsızları kamerada | Video 07.01.2023 | 09:49
Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 01:58
Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı | Video 06.01.2023 | 16:30
Sancaktepe’de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video 00:34
Sancaktepe'de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video 06.01.2023 | 15:38
Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 01:38
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.01.2023 | 15:56
Okula kardeşlerini görmeye gelen annesini öldüren liseli ve babası adliyede | Video 00:54
Okula kardeşlerini görmeye gelen annesini öldüren liseli ve babası adliyede | Video 06.01.2023 | 15:16
Drift atan traktör sürücüsüne 21 bin lira ceza | Video 00:41
Drift atan traktör sürücüsüne 21 bin lira ceza | Video 06.01.2023 | 15:16

KAĞITHANE'de Cihan B. isimli kişi, sokak ortasında maskeli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. İki ayağından da vurulan Cihan B, hastaneye kaldırıldı. Silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde Eylül ayında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cihan B.'ye sokakta maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İki ayağından da yaralanan Cihan B'ye ilk yardımı mahalle sakinleri yaparken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

SİLAHLI SALDIRI ANLARI ORTAYA ÇIKTI
Silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki ayağından yaralanan Cihan B. ve arkadaşının koşarak kaçmaya çalıştığı ancak, ayakta kalamadığı görülüyor. Mahalle sakinlerinin ilk müdahaleyi yapması sonrası Cihan B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KEMERİ İLE YARALIYA MÜDAHALE ETTİ
Yaralıya ilk müdahaleyi yapan İdris Aksungur "Dört beş el silah sesi duyduk, dışarı çıktık. Vurulan kişiyi mahallemizden tanıyoruz. Yaralı olduğunu görünce müdahale ettik. Kemerimi çıkararak iki ayağına da müdahale ettim. Daha sonra da abileri gelip hastaneye götürdüler" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA