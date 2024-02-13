Kağıthane’den Samsun’a yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı: 3 gözaltı | Video
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’de valizin içine yerleştirilen uyuşturucuyu Eyüpsultan’da otobüs firmasına vererek Samsun’a göndermeye çalışan 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde, ‘valizi tanımadıkları bir şahıstan aldıklarını’ belirtince soruşturma derinleşti. Uyuşturucu dolu valizi, veren şüpheli de operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan 3 şüpheliden 2’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Valiz içinde yapılan aramalarda ise, 4 adet paketlenmiş halde toplam 569 gram metamfetamin ve bin 36 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
UYUŞTURUCU DOLU VALİZİ TANIMADIKLARI BİR ŞAHISTAN ALDIKLARINI İDDİA ETTİLER
Yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu dolu valizi teslim aldıkları adresin Nurtepe Mahallesi Tüzün Sokak olduğunu bildirdi. 2 şüpheli, tanımadıkları bir sürücüden valizi aldıklarını söyledi. Soruşturma derinleşti. Çalışmaların devamında polis ekipleri, adresteki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aracın, 34 EPG 356 plakalı araç olduğu tespit edilirken sürücüsünün Muhammed Enes A. olduğu belirlendi. Kasten yaralama suçundan 2 suç kaydı bulunan şüpheli 7 Şubat'ta yakalanarak gözaltına alınmasının ardından Alibeyköy Şehit Atıf Ödül Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Şüpheli hakkındaki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.
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