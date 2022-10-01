Kahraman itfaiye ekiplerinden yürek ısıtan görüntü | Video

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Hamzalar köyünde dün geceden beri devam eden orman yangını tamamen söndürüldü.
Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 uçak ve 2 helikopter ile müdahale edilen yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı sırada şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın bazı bölümlerde yeniden çıktı. Ekipler bir taraftan soğutma diğer taraftan söndürme işlemi yaptı. Adıyaman ve çevre illerden ekiplerin de desteğiyle yangın 11 saatin sonunda tamamen söndürüldü. Ekiplerden bazıları tedbir amaçlı bölgede bekletiliyor.
Saatlerce yangınla mücadele eden ekipler söndürme çalışmalarından sonra karınlarını karpuz ekmek ile doyurdular.