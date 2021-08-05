Video Yaşam Kahraman kız, kanser hastası halasını sırtında taşıyarak selden böyle kurtardı | Video

Kahraman kız, kanser hastası halasını sırtında taşıyarak selden böyle kurtardı | Video

Kahraman kız, kanser hastası halasını sırtında taşıyarak selden böyle kurtardı | Video
05.08.2021 | 10:29

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Van’ın Başkale ilçesinde meydana gelen sel felaketinde, 14 kişilik Canpolat ailesi evin damına çıkarak kurtulurken, evin kızı Rojbin Canpolat ise halası olan 75 yaşındaki kanser hastası ve yatağa bağımlı Memihan Çelikel’i sırtında evin damına çıkararak sel suyuna kapılmasına engel oldu.

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Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen sel felaketinin ortaya çıkan görüntülerde; 9'u çocuk, 5'i kadın 14 kişinin evin damına çıkarak hayatta kaldı. Lise öğrencisi Rojbin Canpolat (17), evde erkek olmaması nedeniyle kendileriyle birlikte yaşayan babasının halası olan yatağa bağımlı kanser hastası Memihan Çelikel'i annesiyle beraber sırtlayarak son anda evin damına çıkararak hayatta kalasını başardı.

Son anda annesiyle birlikte Memihan Çelikel'i sırtlayarak dama çıkardıklarını anlatan Rojbin Canpolat, evi damına çıkan merdivenin 14 kişinin hayatta kalmasını vesile olduğunu anlattı. Rojbin Canpolat, "Annem dışarıya çıkan kapıyı açtığında 'dışarı kaçalım' dedi. Dışarı kaçarken bizim tahta köprü vardı karşıya geçmek için, tahta köprü gözümüzün önünde yıkılınca evde mahsur kaldık. Babamın halası bize 'gidin canınızı kurtarın, beni boş verin' demesine rağmen annem kabul etmedi. Biz de onunla kalmaya karar verdik. Hasta ve yaşlı kadını annemle sırtımıza alarak merdivenlerden dama çıktık. Epilepsi hastası bir kuzenim de vardı, 5 kez nöbet geçirdi. Babamın halası ile birlikte şu an hastanedeler. Sel üstümüze geldiği zaman kardeşimin yanında Kur'an-ı Kerim vardı, kardeşim Kur'an okudu sürekli. Annem 'son duanızı edin buradan kurtuluş yok' dedi bize. Çok korkunçtu, kuzenlerimin ağlayışı hala gözlerimin önünde" diye konuştu.

Esenyamaç Mahallesi'nde meydana gelen her iki selin ardından evi kullanılmaz hale gelen Şerafettin Canpolat da, olay günü kendisinin düğünde olduğu ve halası Memihan Açıkel'in (75) kanser hastası ve yatağa bağımlı olması nedeniyle içeridekilerin dışarı çıkamadıklarını söyledi. Halasının son anda merdivenden dama çıkarıldığını dile getiren Şerafettin Canpolat, "Köyün yukarısındaki bir mezrada düğün vardı. Biz düğüne gitmiştik. Selin geldiği sırada ailemden evde 14 kişi vardı. Sel geldiğinde kaçamamışlar. Çocuklarım, annem ve yaşlı halam dama çıkarak hayatta kalmayı başarmışlar. Her iki kızım beline kadar suda kalmışlar. Ancak dama yetişmişler. Evimiz yaparken çok sağlam yaptık. Bu evin sağlam olması 14 canın hayatta kalmasına vesile oldu" dedi.

Kavak ağacının evinin mutfak kısmından içeri girdiğini belirten Canpolat, "Bir kavak ağacı kökünden sökülerek mutfak kısmından içeri girmişti. Evin içerisine girerken orada buzdolabı vardı, buzdolabının da içinden geçmiş. Ağaç içeri girdiği zaman çocukların anlattığına göre sanki 10 şiddetinde bir deprem olmuşçasına sarsıntı ile hepsi damda yere yığılmış. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. Bize yardıma gelen başta askeri birlikler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Yetkililerden isteğimiz bir ev. Şu an dışarıda kaldık" diye konuştu.

Selin ardından rahatsızlanan Memihan Açıkel, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

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