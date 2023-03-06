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Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu | Video

Kahraman köpek 'Dora', deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu | Video

06.03.2023 | 08:44

Hatay'da 'Dora' isimli köpek, deprem anında kendisini siper ederek sahiplerini korudu. Köpeğin sahipleri ise, "Dora bir nevi hayatımızı kurtardı. Yaptığı kahramanlıktan sonra onu daha çok sevmeye başladık" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da deprem anında ilginç bir olay yaşandı. Özçelik ailesinin iki yıl önce sahiplendiği 'Dora' isimli Dogo Argentino cinsi köpek, depremden saniyeler önce sahiplerini uyarmak için havlamaya başladı ancak ev halkı olağandışı bir durum olmadığını düşünerek, havlayışa aldırış etmedi. Saatler 04.17'yi gösterip, yaşadıkları ev şiddetli bir şekilde sallanmaya başladığında ise Özçelik ailesinin ömürlerinin sonuna kadar unutamayacağı o olay yaşandı. İki yaşındaki köpek, evin iki çocuğu Çınar ve Mehmet Özçelik'i yere düşürüp üzerlerine yattı. Dora, büyük bir sadakat örneği sergileyerek deprem sarsıntısı sona erene kadar çocukların üzerinden ayrılmadı. O anları anlatan köpeğin sahibi Arda Özçelik, Dora'nın deprem anında binadan çıkacağını düşündüğünü ancak onun bunu yapmadığını ve aksine sarsıntı sona erene kadar kardeşlerini koruduğunu söyledi. Dora'nın üzerine siper olduğu çocuklardan Çınar Özçelik ise, yaptığı bu kahramanlıktan sonra onu daha çok sevdiğini belirtti.

"DORA BİR NEVİ HAYATIMIZI KURTARDI"
Dora'nın hayatlarını kurtardığını söyleyen Arda Özçelik, "Dora ilk başta bağırarak bizi uyardı, ben kaileye almadım. Deprem başlayınca ailem için içeri geçtim. Kardeşlerimi kapıya kadar getirdim. Sonra geriye dönüp Dora'yı odasından saldım. Ben binadan çıkar diye düşünüyordum ama Dora çıkmamış, kardeşlerimizi yere düşürüp üzerlerine yatmıştı. Annem ve ninem bir odada sıkışıp kalmıştı. Ben onları çıkartmakla uğraşıyordum. Geri gittiğimde kardeşlerim hala yerde ve Dora üzerlerindeydi. Ben evden çıkana kadar, ailemin hepsi çıkana kadar o çıkmamıştı. İki senedir bende, kendisi iki yaşında. İki senedir birlikteyiz ve sayısız sadakatini gördüm. Bununla birlikte köpeğime daha da bağlandım. Dora bir nevi hayatımızı kurtardı" dedi.

"YAPTIĞI KAHRAMANLIKTAN SONRA ONU DAHA ÇOK SEVMEYE BAŞLADIK"
Köpekleri Dora'nın gösterdiği sadakati anlatan 12 yaşındaki Çınar Özçelik ise, "O gece 04.17'de ben yatakta yatıyordum. Yanımda dedem vardı. Deprem başladığında ben başımı duvara vurdum. Sonra çıktım dışarı, içeriye doğru koştum ve babamı gördüm. Sonra ağabeyim köpeği saldı, köpek de koşup üstümüze yattı. Dora iki senedir bizde, onu çok seviyorum. Kendini siper etti, sonra kalçasına taş gibi bir şey düştü. Kalçasında ağır hasar oluştu. Şu an durumu iyi, tedavi ettirdik. Bu yaptığı kahramanlıktan sonra onu abartısız daha fazla sevmeye başladık" diye konuştu.

KAHRAMAN KÖPEK DORA, ÇADIR KENTTE DE ÇOK SEVİLDİ
Özçelik ailesi, 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremin ardından Defne ilçesinde Kocaeli Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kente yerleşti. Dora'nın çadır kentteki çocuklar tarafından çok sevildiği, onu görmek isteyenlerin Özçelik ailesinin çadırını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi.

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