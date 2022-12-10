Video Yaşam Kahraman şehitlerin anısına duygu yüklü klip | Video
Kahraman şehitlerin anısına duygu yüklü klip | Video

Kahraman şehitlerin anısına duygu yüklü klip | Video

10.12.2022 | 13:12

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İstanbul Emniyeti; bölücü terör örgütü PKK tarafından altı yıl önce düzenlenen çifte bombalı hain terör saldırısında şehit olan polislerin anısına bir video klip hazırladı.

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