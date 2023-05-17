Kahraman şoför, kalbi sıkışan yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi | Video 17.05.2023 | 15:15 Nevşehir’de ki bir halk otobüsünde rahatsızlanan vatandaşı, otobüs şoförü güzergâh dışına çıkarak hastaneye yetiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Muharrem Türkavcı'nın kullandığı 50 HO 1113 plakalı Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsüne binen İsmail Çapacı (65) otobüste rahatsızlandı. 2000 Evler Mahallesinden Mehmet Akif Ersoy Mahallesi istikametine giden halk otobüsünün yönünü Nevşehir Valiliği kavşağından yakındaki özel hastaneye çeviren Türkavcı, yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Acil servis önüne park eden otobüsten sağlık görevlilerince tekerlekli sandalyeye alınan Çapacı, kalp krizi teşhisiyle tedavi altına alındı. Otobüste yaşananlar, vatandaşlar ve aracın güvenlik kamerasınca kaydedilirken, bayan bir yolcunun iş görüşmesine geciktiği gerekçesiyle otobüs güzergahının değişmemesini istemesine diğer yolcuların tepki gösterdiği görüldü.

Sürücü Türkavcı, "Yolcular bir kişinin rahatsızlandığını söyledi. Aynadan baktım adamın benzi sararmıştır. Araçtakilerden birisi hemşireymiş 'kalp krizi geçiriyor' dedi. Oradan hemen aracı ters yöne çevirdim. Kornaya basınca diğer sürücüler yolu açtı ve hastaneye ulaştırdık. Adam kalp krizi geçiriyor. İlk müdahale çok önemli, adam ölüyor kadın yolcu bir kadın 'benim iş görüşmem var' diyor. Onu duyunca üzüldük, tepkiler de oldu. Bizim odaklandığımız konu hastanın biran önce hastaneye ulaşmasıydı" diye konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan İsmail Çapacı da yaptığı açıklamada, "Otobüste bir anda rahatsızlandım. Sonrasını hatırlamıyorum. Şoför beni hastaneye yetiştirmiş" dedi.