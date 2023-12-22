"Kahramanlar-34" operasyonunda 304 şahıs yakalandı | Video 22.12.2023 | 08:44 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Kahramanlar-34’ operasyonunda 304 şahsın yakalandığını açıkladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-34' operasyonunda 304 şahsın yakalandığı belirterek operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"32 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-34" Operasyonlarında 304 şahıs yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesinde; 32 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-34" Operasyonları kapsamında, Adana'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 12 şahıs yakalandı. Adıyaman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Afyon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Ağrı'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olan 1 şahıs yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 39 şahıs yakalandı. Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Balıkesir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Batman'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı. Çorum'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 11 şahıs yakalandı. Denizli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Elazığ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 8 şahıs yakalandı. Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 16 şahıs yakalandı. İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 86 şahıs yakalandı. İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 20 şahıs yakalandı.

Kayseri'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şahıs yakalandı. Kırıkkale'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Kırşehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı. Kilis'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şahıs yakalandı. Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 14 şahıs yakalandı. Mardin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs yakalandı. Niğde'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Sakarya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şahıs yakalandı. Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı. Sivas'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şahıs yakalandı. Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şahıs yakalandı. Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 19 şahıs yakalandı. Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şahıs yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şahıs olmak üzere toplam 304 şahıs yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilince kadar kararlılıkla devam edecek"