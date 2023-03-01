Video Yaşam Kahramanmaraş depremin ardından toza gömüldü | Video
Kahramanmaraş depremin ardından toza gömüldü | Video

Kahramanmaraş depremin ardından toza gömüldü | Video

01.03.2023 | 09:02

Kahramanmaraş'ta enkaz çalışmalarından çıkan toz bulutu cadde ve sokakları kapladı.

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