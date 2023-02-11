Video Yaşam Kahramanmaraş depreminde yaralanan 4 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne getirildi | Video
Kahramanmaraş depreminde yaralanan 4 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne getirildi | Video

Kahramanmaraş depreminde yaralanan 4 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne getirildi | Video

11.02.2023 | 09:07

Kahramanmaraş’ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlardan bir kısmı, Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Çevre hastanelere dağıtalan 47 yaralının 4’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken çalışmalar sırasında enkaz altından yaralı olarak kurtarılan vatandaşların bir kısmı, tedavilerinin sürdürülmesi için İstanbul'a getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağı Adana'dan kalkarak, saat 02.30'ta Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na 47 yaralı getirilmişti. Yaralılar, burada hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak çevre hastanelere sevk edildi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne 4 yaralı depremzede getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi altına alındı.

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