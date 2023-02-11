Kahramanmaraş depreminde yaralanan 4 kişi Başakşehir Çam ve Sakura Devlet Hastanesi’ne getirildi | Video
Kahramanmaraş’ta merkezli olarak meydana gelen depremde yaralanan vatandaşlardan bir kısmı, Adana’dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri nakliye uçağı ile İstanbul’a getirilmişti. Çevre hastanelere dağıtalan 47 yaralının 4’ü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirildi.
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne 4 yaralı depremzede getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, tedavi altına alındı.
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