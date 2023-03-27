Video Yaşam Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video
Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video

Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video

27.03.2023 | 11:10

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki ikinci depremde yıkılan 4 katlı binanın enkazında, gelinlik mağazasından kaçmaya çalışan 3 kişi kaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 3 kişiyi vatandaşlar kurtardı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan ikinci depreme, Dulkadiroğlu Caddesi'ndeki gelinlik mağazasında yakalananlar, büyük panik yaşadı. İçeridekiler hızlıca dışarı çıkarken, kaçmaya çalışan 3 kişi yere düştü. Bu sırada mağazanın bulunduğu 4 katlı bina çöktü, 3 kişi enkaz altında kaldı. Etrafı büyük bir toz bulutu kaplarken, 3 kişiyi vatandaşlar kurtardı. Binanın yıkıldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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