Video Yaşam Kahramanmaraş Göksün'daki 5.3'lük depremde yaşanan panik anı güvenlik kamerasında | Video
Kahramanmaraş Göksün'daki 5.3'lük depremde yaşanan panik anı güvenlik kamerasında | Video

Kahramanmaraş Göksün'daki 5.3'lük depremde yaşanan panik anı güvenlik kamerasında | Video

24.03.2023 | 10:15

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin şiddeti ve sesi bir kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.

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