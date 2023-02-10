Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video
Kahramanmaraş merkezli gece saat 04:17’de gerçekleşen deprem Mardin’de güvenlik kameralarına yansıdı.
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