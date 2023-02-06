Kahramanmaraş merkezli depremin hissedildiği Adana'da panik anları kameraya yansıdı | Video
Adana’nın Kozan ilçesinde de etkili olan depremin ardından Kozan kaymakamlığı ve belediye ekipleri vatandaşları evlerde bulunmaması ve pazar yeri ve kapalı spor salonunda toplanmaları noktasında peş peşe anonslarla uyarıyor.
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