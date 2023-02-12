Kahramanmaraş’da bir köpek yardım konvoyuna köye kadar rehberlik etti | Video
Kahramanmaraş’ta yardım konvoyunu gören bir köpek, ekiplere Ayanburnu köyüne kadar rehberlik etti. O anları görüntüleyen ekipler, "Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi’’ ifadelerini kullandı.
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