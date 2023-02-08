Kahramanmaraş'ta 12 saatlik çalışma sonucu enkaz altından sağ olarak kurtarıldı | Video

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde Melisa Andız (20) adlı vatandaş 12 saatlik çalışmanın ardından sağ olarak çıkarıldı. Sağ olarak çıkarılan vatandaşın annesi Fatma Andız ve kardeşi Muaz Andız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir diğer kardeş olan Abdullah Andız'ın ise halen enkaz altında olduğu bildirildi.