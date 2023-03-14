Video Yaşam Kahramanmaraş'ta 120 kişilik binadan 6 kişi kurtuldu | Video
Kahramanmaraş'ta 120 kişilik binadan 6 kişi kurtuldu | Video

Kahramanmaraş'ta 120 kişilik binadan 6 kişi kurtuldu | Video

14.03.2023 | 09:38

KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan, 120 kişinin oturduğu belirtilen 7 katlı binadan Aysel Parmaksız (50) ile 3 çocuğu ve 2 komşusu sağ kurtarıldı. 8 saat sonra enkazdan çıkarılan Aysel Parmaksız, Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Diğer komşularımız ise öldü dedi.

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Pazarcık merkezli ilk depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde her katta 4 dairenin bulunduğu 7 katlı Ceylan Apartmanı da yerle bir oldu. 120 kişinin yaşadığı belirtilen apartmandan 6 kişi, sağ kurtuldu. Binanın en üst katında çocukları Ömer (17), Çağatay (18) ve Büşra (25) ile birlikte yaşayan ve 12 yıl önce eşini kaybeden Aysel Parmaksız, oluşan yaşam üçgeni sayesinde hayata tutundu. Menderes Parkı'nda yeğeni ve 3 çocuğu ile çadırda kalan Parmaksız, kendileri ile birlikte oturdukları binadan sadece 2 komşusunun sağ çıktığını belirtti.

İKİNCİ DEPREME HASTANEDE YAKALANDI
8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını belirten Aysel Parmaksız, Elbistan merkezli ikinci depreme hastanede yakalandığını söyledi. Hastane tavanındaki lambaların sarsıntı sırasında düşmeye başladığını ifade eden Parmaksız, korunmak için battaniyeyi yüzünü kapattığını söyledi. Parmaksız, Yaşadığımız Ceylan Apartmanı'nda yaklaşık 120 kişi yaşadığı belirtiliyordu. İlk depremde yıkıldı. Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Diğer komşularımız ise öldü. Beni de üstüme devrilen elbise dolabı kurtardı. Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın. Tüm birikimimizi, eşyalarımızı, kirada kaldığımız evimizi kaybettik. Şimdi sadece üzerimizdeki elbiselerimiz ile çadırda yaşıyoruz. Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yetkililerden bizim gibi ailelere bir an önce banyo yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz bir konteyner verilmesini istiyoruz dedi.

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