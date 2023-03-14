Kahramanmaraş'ta 120 kişilik binadan 6 kişi kurtuldu | Video
KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan, 120 kişinin oturduğu belirtilen 7 katlı binadan Aysel Parmaksız (50) ile 3 çocuğu ve 2 komşusu sağ kurtarıldı. 8 saat sonra enkazdan çıkarılan Aysel Parmaksız, Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Diğer komşularımız ise öldü dedi.
İKİNCİ DEPREME HASTANEDE YAKALANDI
8 saat sonra enkazdan çıkarıldığını belirten Aysel Parmaksız, Elbistan merkezli ikinci depreme hastanede yakalandığını söyledi. Hastane tavanındaki lambaların sarsıntı sırasında düşmeye başladığını ifade eden Parmaksız, korunmak için battaniyeyi yüzünü kapattığını söyledi. Parmaksız, Yaşadığımız Ceylan Apartmanı'nda yaklaşık 120 kişi yaşadığı belirtiliyordu. İlk depremde yıkıldı. Ben, çocuklarım ve aynı kattaki 2 komşumuz kurtulduk. Diğer komşularımız ise öldü. Beni de üstüme devrilen elbise dolabı kurtardı. Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın. Tüm birikimimizi, eşyalarımızı, kirada kaldığımız evimizi kaybettik. Şimdi sadece üzerimizdeki elbiselerimiz ile çadırda yaşıyoruz. Zor şartlar altında ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yetkililerden bizim gibi ailelere bir an önce banyo yapabileceğimiz, yemek yiyebileceğimiz bir konteyner verilmesini istiyoruz dedi.
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