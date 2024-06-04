Kahramanmaraş’ta 2 metrelik yılan yakalandı | Video 04.06.2024 | 11:25 Kahramanmaraş’ta bir işletmede görülen 2 metrelik yılan korku dolu anlara neden oldu. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dulkadiroğlu İlçesi Çiğli Mahallesi'ndeki bir işletmenin içinde görülen yılan çevrede korkulu anlara neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar, yılanı uzaklaştıramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.