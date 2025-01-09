Video Yaşam Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video
Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video

Kahramanmaraş’ta 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı | Video

09.01.2025 | 08:37

Kahramanmaraş’ta 3 aracın karışmasıyla meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Onikişubat ilçesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki iki otomobil ve bir hafif ticari araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle yoldan çekildi. Kısa süreli trafiğe kapanan karayolu yeniden trafiğe açıldı.
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