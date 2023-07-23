Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem | Video

AFAD verilerine göre Elbistan'da saat 13:48 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Elbistan halkı panik yaşadı. 6 Şubat'taki büyük depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan halkı bu nedenle korkup sokağa çıktı. Bu arada 6 Şubat'ta depreme ağır hasar alan bir bina da kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sonrası her yeri toz kapladı.