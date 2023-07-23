Video Yaşam Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem | Video
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem | Video

Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem | Video

23.07.2023 | 14:54

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD verilerine göre Elbistan'da saat 13:48 sıralarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 8.76 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle Elbistan halkı panik yaşadı. 6 Şubat'taki büyük depremlerin ikincisinin merkez üssü olan Elbistan halkı bu nedenle korkup sokağa çıktı. Bu arada 6 Şubat'ta depreme ağır hasar alan bir bina da kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım sonrası her yeri toz kapladı.

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