Video Yaşam Kahramanmaraş'ta 6 bin güvercin gökyüzüne salındı
Kahramanmaraş'ta 6 bin güvercin gökyüzüne salındı

Kahramanmaraş'ta 6 bin güvercin gökyüzüne salındı

21.11.2021 | 12:05

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Kahramanmaraş’ta oluşturulan kanatlı hayvanlar pazarında yaklaşık 6 bin adet güvercin gökyüzüne gönderildi. 3 aracın kasasından bırakılan güvercinlerin uçuşu gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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Kahramanmaraş ve çevre illerden toplanan güvercin tutkunları Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nde toplandı. Çeşitli cinslerdeki güvercinler satıcılar tarafından kafeslerinde sergilenirken, müşteriler de sergilenen güvercinleri gezip inceleme imkanı buldu. Güvercinlerin uçuş teknikleri, görsellik ve cinsine göre fiyatları ise 50 liradan başlıyor.

Her yaştan insanın katıldığı pazar alanında güvercinler gökyüzüyle de buluşturuldu. Kapalı 3 kamyonet kasasındaki güvercinler kapakların açılmasıyla gök yüzüne salındı. Yaklaşık 6 bin güvercinin gökyüzünde buluştuğu anlar ilgiyle izlenirken, uçuşan güvercinler adeta görsel şölen oluşturdu.

Amaçlarının vatandaşlara güvercin sevgisini artırmak olduğunu ifade eden Ömer Açıkmavi, "Güvercin beslemek hobidir. İlgi ve sevgi besliyoruz, insanlar gelen bakıyor beğenirse alıyor. Bende 50 liradan bin liraya kadar güvercin mevcut" dedi.

Abdullah Süt ise, "Evde beslediğimiz güvercini burada isteyen olursa satacağız" dedi.

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