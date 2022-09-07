Kahramanmaraş'ta 6 noktada çıkan yangın söndürüldü, ormanları yakan şüpheli yakalandı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:28
Gaziantep'te 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 07.09.2022 | 16:43
02:08
03:16
02:48
Sarıyer'de bıçaklı park kavgası kamerada | Video 07.09.2022 | 14:20
01:31
Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini vurdu; o anlar kamerada | Video 07.09.2022 | 13:55
03:27
Son Dakika: Mersin Gülnar'da orman yangını! 110 ev tahliye edildi | Video 07.09.2022 | 13:46
05:06
Ayı "Meteor", hocaya teleskop aldırdı | Video 07.09.2022 | 12:45
04:04
00:59
DHKP-C'nin beynine operasyon! Duvarları delerek gözaltına aldılar | Video 07.09.2022 | 12:35
01:37
Sokak kavgası karakolda bitti | Video 07.09.2022 | 12:35
01:05
Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı | Video 07.09.2022 | 12:20
01:26
ByLock lisans sahibi David Keynes davasında karar | Video 07.09.2022 | 12:32
00:14
Baklavadan uyuşturucu çıktı | Video 07.09.2022 | 12:34
03:07
00:42
02:01
04:59
03:15
Yenikapı’daki İETT kazasıyla ilgili şoförün ifadesi ortaya çıktı | Video 07.09.2022 | 11:41
01:55
Kocaeli'de işçileri taşıyan otobüs ağaçlara çarparak durabildi | Video 07.09.2022 | 11:41
02:23
Yaşlı adamın bisikletiyle ölüme gidiş anları ortaya çıktı | Video 07.09.2022 | 11:38
Kahramanmaraş'ta 6 farklı bölgede ormanı ateşe veren şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca Mahallesi'nde 6 farklı bölgede çıkan orman yangınına 2 arazöz, 15 personel ve 1 helikopter sevk edildi. 1 saat içinde kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışmalarına başlandı. Jandarmanın yaptığı çalışmayla yangınlara sebep olan kişinin 15 yaşında zihinsel engelli Z.H. olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolü yapılan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.