Video Yaşam Kahramanmaraş'ta artçı deprem paniği! Enkazda hareketli dakikalar | Video
Kahramanmaraş'ta artçı deprem paniği! Enkazda hareketli dakikalar | Video

Kahramanmaraş'ta artçı deprem paniği! Enkazda hareketli dakikalar | Video

13.02.2023 | 09:24

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde enkaz altında çalışma yapan ekip artçı sarsıntı sonrasında panik yaşadı. Ekipler yeni bir cana ulaşmak isterken sarsıntı sonrası hareketli anlar yaşadı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin 7'nci gününde arama kurtarma çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri tarafından depremin yoğun etkisinin hissedildiği Onikişubat ilçesinde enkaz altına hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Ekiplerin çalışması sırasında merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha yaşadı. Bu sırada ekipler güvenlik için hareketlenerek çalışma yerinden hızlıca uzaklaştı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

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