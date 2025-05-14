Kahramanmaraş'ta bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı | Video

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi 5 Nisan mahallesindeki bir parkta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple iki kişi arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda üzerinden kimlik çıkmayan 17 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Yaralı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kişinin kavgası ve sonrası yer aldı. Olay sonrası polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.