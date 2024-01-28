Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga kamerada | Video
Kahramanmaraş’ta halk otobüsü şoförü bıçaklandı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şoförü hastaneye kaldırırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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