Kahramanmaraş'ta binaların enkaz kaldırma çalışması "dron" ile görüntülendi | Video 27.03.2023 | 14:34 Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ederken son durum dron ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde yıkılan ve hasar gören binaların enkazları iş makineleriyle kaldırılıyor. Bazı vatandaşlar da kurtuldukları binaların enkazlarında kalan maddi ve manevi değeri olan eşyalarını adeta elleriyle kazıyarak çıkartmaya çalışıyor. Bölgedeki çalışmalar havadan dron ile görüntülendi. Azerbaycan Bulvarı üzerinde enkaz altından çıkarılan para kasası da polis tutanağıyla sahibine teslim edildi. 4 katlı binadan kurtulan Ayşe Tatar'da kızının manevi değeri yüksek olan çeyizlik eşyalarının bir kısmını enkazdan çıkardı.60 yaşındaki Tatar, "Deprem hiç anlatılacak bir şey değil. Yaşanmasında anlatılmasında o derece büyük bir deprem. Ben bu yaşa geldim daha görmedim. 100 yaşındakiler görmemiş bu anı. Deprem değildi yani bu bir başka bir felaketti. Yaşanmış olarak gençliğimiz var. Unutulmayacak şeyler bunlar. Akşam yattık sabahtan bitti. Kızımın çeyizleri vardı. Kendi kullandığım eşyalar vardı. Kurtulduk şükür, öteki blokta 5 kişi öldü. Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yaşanmışların hepsi acı tatlı bunun içinde" dedi.Yıkılan binada iş yerinin olduğunu anlatan Fahri Kalaycı, enkaz alanındaki vatandaşların daha çok aile fotoğraflarını aradığını belirterek, "Kıymetli eşyalardan ziyade bazılarının aile fotoğrafları var. Geçmişi yad etme açısından arayış içerisindeler. Manevi değeri olan eşyaları arıyorlar daha çok. Saray altı dediğimiz Dulkadiroğlu beyliğinin hakim olduğu buralarda evlerin konutların olduğu bir bölge. Tarih kokuyor, 500 yıllık Dulkadiroğlu beyliğinin kuruluşu bura. Zamanında deprem olduğunda da şehri yukarı kaldırmak için çalışmalar yapılmış. Osmanlı dönemine dayanan tarihimiz gitti. Hatıralarımız burada" şeklinde konuştu.90 yaşındaki Hayriye Ramazanoğulları ise "Duvara tutundum duaya başladım yere düşmedim. Düşsem zaten ölürdüm. O ara dindi iki adım attım üçüncüde yine başladı. Karşıda da kardeşim oturuyor. Doğru oraya baktım evler dönmüş. Ondan sonra da toplandım giyindim" ifadesini kullandı.