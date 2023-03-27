Kahramanmaraş'ta binaların enkaz kaldırma çalışması "dron" ile görüntülendi | Video
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ederken son durum dron ile görüntülendi.
"YAŞANMIŞLARIN HEPSİ ACI TATLI BUNUN İÇİNDE"
60 yaşındaki Tatar, "Deprem hiç anlatılacak bir şey değil. Yaşanmasında anlatılmasında o derece büyük bir deprem. Ben bu yaşa geldim daha görmedim. 100 yaşındakiler görmemiş bu anı. Deprem değildi yani bu bir başka bir felaketti. Yaşanmış olarak gençliğimiz var. Unutulmayacak şeyler bunlar. Akşam yattık sabahtan bitti. Kızımın çeyizleri vardı. Kendi kullandığım eşyalar vardı. Kurtulduk şükür, öteki blokta 5 kişi öldü. Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yaşanmışların hepsi acı tatlı bunun içinde" dedi.
"TARİH KOKUYOR, 500 YILLIK DULKADİROĞLU BEYLİĞİNİN KURULUŞU BURA"
Yıkılan binada iş yerinin olduğunu anlatan Fahri Kalaycı, enkaz alanındaki vatandaşların daha çok aile fotoğraflarını aradığını belirterek, "Kıymetli eşyalardan ziyade bazılarının aile fotoğrafları var. Geçmişi yad etme açısından arayış içerisindeler. Manevi değeri olan eşyaları arıyorlar daha çok. Saray altı dediğimiz Dulkadiroğlu beyliğinin hakim olduğu buralarda evlerin konutların olduğu bir bölge. Tarih kokuyor, 500 yıllık Dulkadiroğlu beyliğinin kuruluşu bura. Zamanında deprem olduğunda da şehri yukarı kaldırmak için çalışmalar yapılmış. Osmanlı dönemine dayanan tarihimiz gitti. Hatıralarımız burada" şeklinde konuştu.
"DÜŞSEM ZATEN ÖLÜRDÜM"
90 yaşındaki Hayriye Ramazanoğulları ise "Duvara tutundum duaya başladım yere düşmedim. Düşsem zaten ölürdüm. O ara dindi iki adım attım üçüncüde yine başladı. Karşıda da kardeşim oturuyor. Doğru oraya baktım evler dönmüş. Ondan sonra da toplandım giyindim" ifadesini kullandı.
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