Video Yaşam Kahramanmaraş'ta binaların enkaz kaldırma çalışması "dron" ile görüntülendi | Video
Kahramanmaraş'ta binaların enkaz kaldırma çalışması

Kahramanmaraş'ta binaların enkaz kaldırma çalışması "dron" ile görüntülendi | Video

27.03.2023 | 14:34

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ederken son durum dron ile görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde yıkılan ve hasar gören binaların enkazları iş makineleriyle kaldırılıyor. Bazı vatandaşlar da kurtuldukları binaların enkazlarında kalan maddi ve manevi değeri olan eşyalarını adeta elleriyle kazıyarak çıkartmaya çalışıyor. Bölgedeki çalışmalar havadan dron ile görüntülendi. Azerbaycan Bulvarı üzerinde enkaz altından çıkarılan para kasası da polis tutanağıyla sahibine teslim edildi. 4 katlı binadan kurtulan Ayşe Tatar'da kızının manevi değeri yüksek olan çeyizlik eşyalarının bir kısmını enkazdan çıkardı.

"YAŞANMIŞLARIN HEPSİ ACI TATLI BUNUN İÇİNDE"
60 yaşındaki Tatar, "Deprem hiç anlatılacak bir şey değil. Yaşanmasında anlatılmasında o derece büyük bir deprem. Ben bu yaşa geldim daha görmedim. 100 yaşındakiler görmemiş bu anı. Deprem değildi yani bu bir başka bir felaketti. Yaşanmış olarak gençliğimiz var. Unutulmayacak şeyler bunlar. Akşam yattık sabahtan bitti. Kızımın çeyizleri vardı. Kendi kullandığım eşyalar vardı. Kurtulduk şükür, öteki blokta 5 kişi öldü. Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yaşanmışların hepsi acı tatlı bunun içinde" dedi.

"TARİH KOKUYOR, 500 YILLIK DULKADİROĞLU BEYLİĞİNİN KURULUŞU BURA"
Yıkılan binada iş yerinin olduğunu anlatan Fahri Kalaycı, enkaz alanındaki vatandaşların daha çok aile fotoğraflarını aradığını belirterek, "Kıymetli eşyalardan ziyade bazılarının aile fotoğrafları var. Geçmişi yad etme açısından arayış içerisindeler. Manevi değeri olan eşyaları arıyorlar daha çok. Saray altı dediğimiz Dulkadiroğlu beyliğinin hakim olduğu buralarda evlerin konutların olduğu bir bölge. Tarih kokuyor, 500 yıllık Dulkadiroğlu beyliğinin kuruluşu bura. Zamanında deprem olduğunda da şehri yukarı kaldırmak için çalışmalar yapılmış. Osmanlı dönemine dayanan tarihimiz gitti. Hatıralarımız burada" şeklinde konuştu.

"DÜŞSEM ZATEN ÖLÜRDÜM"
90 yaşındaki Hayriye Ramazanoğulları ise "Duvara tutundum duaya başladım yere düşmedim. Düşsem zaten ölürdüm. O ara dindi iki adım attım üçüncüde yine başladı. Karşıda da kardeşim oturuyor. Doğru oraya baktım evler dönmüş. Ondan sonra da toplandım giyindim" ifadesini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:43
Gaziantep'te 670 bin adet kaçak makaron ele geçirildi | Video 27.03.2023 | 14:51
Kahramanmaraş’ta binaların enkaz kaldırma çalışması dron ile görüntülendi | Video 06:05
Kahramanmaraş'ta binaların enkaz kaldırma çalışması "dron" ile görüntülendi | Video 27.03.2023 | 14:34
Motosikletini çalan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı! O anlar kamerada | Video 03:07
Motosikletini çalan hırsızı üstüne atlayarak yakaladı! O anlar kamerada | Video 27.03.2023 | 14:19
Yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı | Video 01:33
Yastık içerisine gizlenmiş 1 kilo sentetik uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı | Video 27.03.2023 | 14:16
Hayatından endişe ediliyordu, çöp evde yaşadığı ortaya çıktı | Video 03:59
Hayatından endişe ediliyordu, çöp evde yaşadığı ortaya çıktı | Video 27.03.2023 | 13:50
Şanlıurfa’da 1 kişinin yaralandığı komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 01:17
Şanlıurfa'da 1 kişinin yaralandığı komşuların park yeri kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 13:54
Ümraniye’de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 04:49
Ümraniye'de markete pompalı tüfekle saldırı kamerada | Video 27.03.2023 | 13:36
Fransa’da protestocular Louvre Müzesi’nin girişini kapattı | Video 00:54
Fransa'da protestocular Louvre Müzesi'nin girişini kapattı | Video 27.03.2023 | 13:25
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video 01:21
Boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden şahıs, sokak ortasında dakikalarca dövüldü | Video 27.03.2023 | 13:25
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 01:05
Arkadaşlarıyla tartıştı, taksiden atladı | Video 27.03.2023 | 12:45
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:17
Genç kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 12:45
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 00:54
Tasmasız köpek 5 yaşındaki çocuğa ve kadına böyle saldırdı | Video 27.03.2023 | 12:30
Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 01:24
Deprem bölgesinden gelen ekipler, ayaklarının tozuyla sokak canlıları için sahaya indi | Video 27.03.2023 | 12:19
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 01:16
Başakşehir’de taksi şoförüyle motosikletlinin yol verme kavgası kamerada | Video 27.03.2023 | 11:55
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video 05:04
Enkazdan çıkarılan keçi doğum yaptı; yavruya veteriner hekimin adı verildi | Video 27.03.2023 | 11:21
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 02:44
Asker eğlencelerinde yürekleri ağızlara getiren görüntüler kamerada | Video 27.03.2023 | 11:20
Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video 10:29
Depremin yıkamadığını dağdan kopan kayalar yıktı | Video 27.03.2023 | 11:10
Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video 01:08
Kahramanmaraş Elbistan depreminde 3 kişinin yıkılan bina altında kalma anı kamerada | Video 27.03.2023 | 11:10
Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi | Video 04:07
Define avcıları köyü köstebek yuvasına çevirdi | Video 27.03.2023 | 11:06
Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu | Video 03:44
Tartıştığı genci kovalayan şahıs, onu önce darp etti ardından da silahla dizinden vurdu | Video 27.03.2023 | 10:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA