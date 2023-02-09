Kahramanmaraş'ta bir kadın 78 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş’ta 56 yaşındaki Raife Taşkın, depremden 78 saat sonra arama-kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Amasya Orman Bölge Müdürlüğü kurtarma ekibi ve Rizeli madenciler, Kahramanmaraş merkezde çöken Çuhadar Sitesi'nin enkazındaki kadını sağ olarak kurtarmayı başarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:10
01:29
02:48
01:28
00:44
02:05
00:11
Hatay'da depremzedeler için AFAD tarafından çadırlar kuruldu | Video 09.02.2023 | 13:08
03:34
TSK’nın helikopterleri görev başında | Video 09.02.2023 | 12:49
01:32
5 yaşındaki Elif 80. saatte enkazdan sağ olarak çıkarıldı | Video 09.02.2023 | 12:41
00:23
Artçı sarsıntıda bina böyle yıkıldı | Video 09.02.2023 | 12:39
02:09
01:30
02:57
02:55
Polis memuru ve kızı 79. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 09.02.2023 | 12:12
02:33
9 aylık hamile kadın 70 saatin ardından sağ kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 11:09
00:36
72 saat sonra gelen mutluluk: 3 kişilik aile böyle kurtarıldı | Video 09.02.2023 | 10:29
00:45
01:26
01:48