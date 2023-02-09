Kahramanmaraş'ta biri 2, biri 4 yaşında iki çocuklu aile 72 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı | Video

Kahramanmaraş'ta biri 2, biri 4 yaşında iki çocuklu aile 72 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı.