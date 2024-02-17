Kahramanmaraş'ta boş müstakil evde yangın | Video
Kahramanmaraş’ta boş müstakil evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürmeyi başarırken, mahalle halkı yangının uyuşturucu kullanan şahısların çıkardığını iddia etti.
Mahallede çıkan yangın sonrası bölge halkı, yangının uyuşturucu kullanan kimliği belirsiz kişiler tarafından çıkarttıklarını iddia etti.
İsa Divanlı Mahallesi halkından Mehmet Dolgun, "Burada gece taksi ile liseye giden kızları getiriyorlar. Kimliği belirsiz bazı kişiler geliyor burada uyuşturucu kullanıyor. Ben buraların bir an önce yıkılmasını istiyorum. Kimliği belirsiz kişilerden şüpheleniyorum, en kısa sürede buranın temizlenmesini istiyorum" dedi.
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