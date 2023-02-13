Kahramanmaraş'ta cezaevinden firar etti, Amasya’da yakalandı | Video

Kahramanmaraş cezaevinden firari olan Furkan T.'nin "Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve Amasya'da olabileceği bilgisinin alınması üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Ekipler, Firari Furkan T.'nin amcasının yanında olduğunu belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri firariyi amcasının adresinde yakalayarak Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim etti.