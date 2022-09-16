Video Yaşam Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video
Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video

Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video

16.09.2022 | 09:54

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Kahramanmaraş’ta iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Silahlı kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.D ve Harun Askara, karşılaştı. Bir müddet tartışan ikiliden M.D, silahla Harun Askara'ya ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Askara'yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Harun Askara hayatını kaybetti.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. M.D'nin elindeki silahla Harun Askara'ya ateş açtığı ve daha sonra olay yerinden kaçtığı, yaralanan şahsın da yere düştüğü görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma devam ediyor.

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