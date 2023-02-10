Kahramanmaraş'ta depremden 95 saat sonra yaşlı bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde görevli madenciler deprem sonrası görevlendirildikleri Kahramanmaraş’ta yaşlı bir kadını enkazdan çıkardı.
Madencilerin kurtarma çalışmalarında tahkimat yaparak kendi ve enkaz altındaki depremzedelerin canlarını emniyete almaları da dikkat çekiyor.
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