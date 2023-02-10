Kahramanmaraş'ta depremden 95 saat sonra yaşlı bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 08:23 Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğünde görevli madenciler deprem sonrası görevlendirildikleri Kahramanmaraş’ta yaşlı bir kadını enkazdan çıkardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremin ardından 95 saat geçmesine rağmen 48 saattir dinlenmeden canla başla çalışan madencilerin enkaz altında sağ ulaştıkları yaşlı kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.Madencilerin kurtarma çalışmalarında tahkimat yaparak kendi ve enkaz altındaki depremzedelerin canlarını emniyete almaları da dikkat çekiyor.