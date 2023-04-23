Video Yaşam Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video
Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video

Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video

23.04.2023 | 13:05

Turkuvaz Medya bünyesindeki D&R, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kahramanmaraş’ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video 02:43
Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video 23.04.2023 | 13:05
Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı | Video 00:42
Gaziantep’te zincirleme trafik kazası: 1’i ağır 5 yaralı | Video 23.04.2023 | 12:27
PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı | Video 00:43
PKK yanlısından Kürt gence çirkin saldırı | Video 23.04.2023 | 12:53
Diyarbakır’da çocuklar iki bayramı coşkuyla bir arada kutladı | Video 05:00
Diyarbakır’da çocuklar iki bayramı coşkuyla bir arada kutladı | Video 23.04.2023 | 12:27
Iğdır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlandı | Video 02:35
Iğdır’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlandı | Video 23.04.2023 | 12:27
Metrobüs arızalanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı | Video 00:22
Metrobüs arızalanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı | Video 23.04.2023 | 12:06
Görme engelli depremzede parmaklarıyla Kur’an-ı Kerim’i görerek hafız oldu | Video 09:07
Görme engelli depremzede parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim'i görerek hafız oldu | Video 23.04.2023 | 12:06
Dünya’nın ikinci büyük krater gölü zirvesinde 5 metrelik karla mücadele | Video 03:26
Dünya'nın ikinci büyük krater gölü zirvesinde 5 metrelik karla mücadele | Video 23.04.2023 | 12:06
TCG Anadolu gemisi, İstanbul Boğazı’nda seyretti | Video 01:11
TCG Anadolu gemisi, İstanbul Boğazı’nda seyretti | Video 23.04.2023 | 11:13
Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı | Video 02:33
Gümüşhane’de ayılar yayla evlerine dadandı | Video 23.04.2023 | 10:25
Muğla’da 3.9 büyüklüğünde art arda iki deprem | Video 02:05
Muğla'da 3.9 büyüklüğünde art arda iki deprem | Video 23.04.2023 | 09:22
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM’de devrildi: 13 yaralı | Video 02:32
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video 23.04.2023 | 09:21
Canını hiçe sayarak girdiği ağır hasarlı binanın penceresinden düştü | Video 01:25
Canını hiçe sayarak girdiği ağır hasarlı binanın penceresinden düştü | Video 23.04.2023 | 09:22
Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpıp böyle takla attı: 1 yaralı | Video 03:16
Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil 3 araca çarpıp böyle takla attı: 1 yaralı | Video 23.04.2023 | 08:31
TCG Anadolu gemisini ilk günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti | Video 07:02
TCG Anadolu gemisini ilk günden itibaren 79 bin 274 kişi ziyaret etti | Video 23.04.2023 | 08:31
İzmir’de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 01:40
İzmir'de kahvehaneye silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı | Video 23.04.2023 | 08:31
Esenyurt’ta ikinci el eşya dükkanı alev alev yandı: Alevler yan tarafındaki binaya sıçradı | Video 02:30
Esenyurt’ta ikinci el eşya dükkanı alev alev yandı: Alevler yan tarafındaki binaya sıçradı | Video 23.04.2023 | 08:31
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM’de devrildi: 13 yaralı | Video 02:32
Bayram tatili için yola çıkan minibüs TEM'de devrildi: 13 yaralı | Video 23.04.2023 | 08:37
Başkan Erdoğan’dan Gaziantep’te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı! | VİDEOHABER 57:20
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'te 10 yeni müjde: Proje ve destekleri tek tek açıkladı! | VİDEOHABER 22.04.2023 | 19:26
Antalya’da yaya geçidinde bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı | Video 02:48
Antalya'da yaya geçidinde bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı | Video 22.04.2023 | 16:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA