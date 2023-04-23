Kahramanmaraş'ta D&R etkinliği! Çocuklar doyasıya eğlendi... | Video
Turkuvaz Medya bünyesindeki D&R, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bayramın tadını çıkarttı.
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