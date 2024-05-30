Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video
Kahramanmaraş’ta bir geri dönüşüm tesisinde çıkan lastik yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
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