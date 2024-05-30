Video Yaşam Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video
Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın | Video

30.05.2024 | 10:14

Kahramanmaraş’ta bir geri dönüşüm tesisinde çıkan lastik yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Yangın, Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yüzlerce araç lastiğinin bulunduğu alanda çıkan yangına ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin 'planlı söndürme' taktiği ile kontrol altına alınan yangın etrafa yayılmadan söndürüldü. Soğutma işlemleri tamamlanan yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar oluştu.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor.
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