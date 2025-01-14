Kahramanmaraş'ta iki grup arasında taşlı kavga böyle görüntülendi | Video
Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan taşlı kavga cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Bir müddet sonra taraflar birbirlerine taş atarak saldırmaya başladı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları bölgeden uzaklaştırdı.
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