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OTOMATİK OYNAT
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Kahramanmaraş’ta ikinci orman yangını | Video 28.08.2022 | 17:00
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Mersin'de feci kaza! Aracın altında kaldı | Video 28.08.2022 | 15:51
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Sosyal medya fenomeni Harun Taştan'ın otomobili alev aldı | Video 28.08.2022 | 15:01
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Elazığ'da vahşet! Köpeği 7 yerinden bıçaklayarak öldürdüler | Video 28.08.2022 | 13:05
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Gürcü hırsızlardan kepenk kopyalama yöntemi | Video 28.08.2022 | 11:44
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Kedilerin köşeye sıkıştırdığı köpeği esnaf böyle kurtardı | Video 28.08.2022 | 10:07
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Maltepe'de siteyi basan köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı | Video 28.08.2022 | 10:07
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SON DAKİKA! Bursa'da tur otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video 28.08.2022 | 09:58
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"Kırmızı Bülten" ile aranıyordu, Beylikdüzü‘nde yakalandı | Video 28.08.2022 | 09:53
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Jandarmadan drone ve uydu destekli kök kenevir operasyonu | Video 28.08.2022 | 09:51
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Diyarbakır’dan moda ülkesi İtalya’ya hazır giyim ihracatı | Video 28.08.2022 | 09:17
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Acemi maganda ve arkadaşı pompalıyla sokakta böyle dehşet saçtı | Video 28.08.2022 | 09:17
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinin ormanlık alanda ikinci yangın çıktı.