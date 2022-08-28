Video Yaşam Kahramanmaraş’ta ikinci orman yangını | Video
Kahramanmaraş’ta ikinci orman yangını | Video

Kahramanmaraş’ta ikinci orman yangını | Video

28.08.2022 | 17:00

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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinin ormanlık alanda ikinci yangın çıktı.

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Bulanık Mahallesi Böcüklü Obasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına çok sayıda arazöz ile yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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