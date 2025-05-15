Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 15.05.2025 | 08:29 Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan minibüsün yan yatmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun İlçesi Mahmutbey mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Göksun ilçesi istikametine giderken kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5'i ağır 19 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan yolcular Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası kısa süreli trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan minibüs yolun dışına alınırken ekiplerin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.