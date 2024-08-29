Kahramanmaraş’ta lunaparkta panik... Havada asılı kaldılar!
Kahramanmaraş’ta lunaparktaki oyun alanında eğlenen vatandaşlar, 'çekiç' isimli oyun grubunun bozulması ile yaklaşık 1 saat havada asılı kaldı. Mahsur kalanların imdadına itfaiye yetişti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı merdiveni ile havada asılı kalan vatandaşları kurtarırken, korku dolu anlar yaşayan vatandaşlardan bazıları fenalık geçirdi.
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