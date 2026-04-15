Kahramanmaraş'ta okulda dehşet: Silah sesleri duyuldu, olayda can kaybı var! | Video
15 Nisan 2026 | 15:37
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırganın ise 8. Sınıf öğrencisi olduğu, eski emniyet mensubu olan babasının silahı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
Beşiktaş’ta trafikte tartışan sürücü ve yolcuya 192 bin lira ceza | Video 15.04.2026 | 13:56
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı | Video 15.04.2026 | 10:30
Ters yönden giren sürücü trafiği birbirine kattı! O anlar kamerada | Video 15.04.2026 | 09:34
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 17 gözaltı | Video 15.04.2026 | 09:09
Şişli’de feci kaza! Lüks otomobil kaza yaptı: 3 yaralı | Video 15.04.2026 | 08:37
Kayseri'de iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı! Kaza anı kamerada | Video 14.04.2026 | 16:52
Eski kayınpederi olan öz amcasının evine kurşun yağdırdı: 1 ölü | Video 14.04.2026 | 16:42