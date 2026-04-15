Kahramanmaraş'ta okulda dehşet: Silah sesleri duyuldu, olayda can kaybı var! | Video

Kahramanmaraş'ta okulda dehşet: Silah sesleri duyuldu, olayda can kaybı var!

15 Nisan 2026 | 15:37

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silah sesleri duyuldu. Olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Saldırganın ise 8. Sınıf öğrencisi olduğu, eski emniyet mensubu olan babasının silahı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.