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OTOMATİK OYNAT
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Kahramanmaraş'ta otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 13.08.2022 | 11:24
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Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video 13.08.2022 | 09:46
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Kadıköy’de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı | Video 13.08.2022 | 09:29
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İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video 13.08.2022 | 09:08
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Tırdan 3 milyon kaçak sigara çıktı | Video 13.08.2022 | 09:09
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Kim Milyoner Olmak İster’e hikayesiyle damga vurdu! | Video 12.08.2022 | 22:34
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Son Dakika: Antalya'da banka müdürü, şubede rehin alındı | Video 12.08.2022 | 16:10
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Nusaybin’de sulama kanalına düşen ineği, itfaiye ekipleri kurtardı | Video 12.08.2022 | 15:30
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Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular | Video 12.08.2022 | 15:06
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Savaşı aratmayan çatışma sesleri kameraya yansıdı | Video 12.08.2022 | 14:41
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Seri operasyonlarla yakalandılar! 164 gözaltı var… | Video 12.08.2022 | 14:51
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İstanbul'da 2 ayda 13 araba çaldılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2022 | 14:50
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Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video 12.08.2022 | 14:39
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Terör örgütünün YTS’leri 12 adreste yakalandı | Video 12.08.2022 | 14:27
KAHRAMANMARAŞ'ta, halk otobüsünde 2 kişi arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Polis ve zabıtaların ayırdığı kavga, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.