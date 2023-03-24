Video Yaşam Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video

Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video

24.03.2023 | 17:36

Kahramanmaraş’ta etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

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