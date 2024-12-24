Video Yaşam Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama | Video
Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama | Video

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama | Video

24.12.2024 | 11:38

Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler' hakkında kanun çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili Kahramanmaraş merkezli Gaziantep ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzelendi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kalem tabanca, 215 tabanca fişeği, 18 şarjör, 6 silah parçası, 4 adet bıçak, 5 adet kurusıkı tabanca, 15 kurusıkı tabanca fişeği, 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli şahıstan O.T ve D.K. isimli şahıslar savcılıkça serbest bırakılmış, H.A.Y. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, E.Ç , A.T. ve M.G. isimli şahıslar tutuklandı.
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