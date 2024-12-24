Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonuna 3 tutuklama | Video
Kahramanmaraş'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda, 12 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız kalem tabanca, 215 tabanca fişeği, 18 şarjör, 6 silah parçası, 4 adet bıçak, 5 adet kurusıkı tabanca, 15 kurusıkı tabanca fişeği, 9 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanarak adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli şahıstan O.T ve D.K. isimli şahıslar savcılıkça serbest bırakılmış, H.A.Y. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, E.Ç , A.T. ve M.G. isimli şahıslar tutuklandı.
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